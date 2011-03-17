У Харкові з 3-го поверху будинку випала 1,5-річна дитина
12:48, 17 березня 2011Новини регіонів
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Мама заснула раніше доньки
У Харкові з третього поверху житлового будинку випала півторарічна дитина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, встановлено, що дівчинка випала з вікна після того, як її 22-річна мати, втомившись після прогулянки, заснула раніше доньки.
Внаслідок падіння з вікна 3-го поверху дівчинка отримала черепно-мозкову травму та крововилив. Зараз дитина знаходиться у тяжкому стані. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини, повідомили в ЦЗГ.
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