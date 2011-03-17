Аптечні заклади КП «Фармація» відновлять роботу

В Київській міській державній адміністрації заявляють, що спільно з відповідними державними структурами вживають екстрені заходи для оформлення ліцензій і найшвидшого відновлення роботи аптечних закладів КП «Фармація».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Так, за офіційною інформацією Головного управління охорони здоров’я, на сьогодні з 172 аптечних закладів КП «Фармація» працює 98 аптек та аптечних кіосків.

«У зв’язку з технічними причинами – несвоєчасним оформленням Комунальним підприємством «Фармація» ліцензій своїм аптечним закладам – частина аптек та аптечних пунктів підприємства на сьогодні не працюють”, - зазначила у своєму коментарі начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїса МОІСЕЄНКО.

За її словами, з огляду на те, що саме через аптечну мережу КП «Фармація» проводиться видача ліків за пільговими рецептами, Головне управління охорони здоров’я спільно з Державною інспекцією контролю якості лікувальних засобів та виробів медичного призначення м. Києва та України, Міністерством охорони здоров’я України “в межах чинного законодавства проводить екстрені заходи для оформлення ліцензій і найшвидшого відновлення роботи аптечних закладів КП «Фармація».

Для того, аби кияни мали змогу отримувати медичні препарати за пільговими рецептами ГУ охорони здоров’я КМДА було проведено перерозподіл навантаження на аптечні заклади КП «Фармація».

«У разі закриття аптеки чи аптечного кіоску КП «Фармація», де зазвичай ви мали змогу отримати медикаменти за пільговими рецептами, видача даних ліків буде проводитися в іншому найближчому аптечному закладі КП «Фармація», адресу якого ви зможете дізнатися в поліклініці за місцем проживання», – розповіла Р.МОІСЕЄНКО.