Тернопіль готовий прийняти 20 дітей із постраждалої Японії

Тернопіль пропонує прийняти 20 японських дітей із міст, які поcтраждали внаслідок землетрусів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, про це йдеться у листі міського голови Тернополя Сергія НАДАЛА до Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА.

«Висловлюючи глибоку повагу до японського народу, місто Тернопіль вже готове прийняти на один місяць 20 японських дітей з постраждалих від стихійного лиха територій і за кошти громади міста забезпечити їх житлом та харчуванням», – йдеться у письмовій пропозиції.

У ній С.НАДАЛ висловив впевненість, що перебування в Тернополі дітей з Японії дозволить їм покращити своє здоров’я та отримати позитивні емоції після трагедії.

Принагідно міський голова Тернополі у своєму листі висловив співчуття й підтримку рідним і близьким загиблих та побажав скорішого одужання постраждалим від землетрусу.