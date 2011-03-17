На Кіровоградщині епідемія грипу і ГРВІ

У Кіровограді та області подолано епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міської ради.

За інформацією міського епідеміолога Наталії ДЬЯЧЕНКО, на початку нинішнього тижня в обласному центрі рівень захворюваності на ГРВІ та грип становив 106 хворих на 10 тис. населення (епідпоріг - 103 хворих). Навчальний процес призупинено в одній школі Кіровограда та восьми класах.

Вона відзначила, що в навчальних закладах через хвороби не відвідують заняття не більше 4,5-5% учнів, дещо вища захворюваність серед дітей дошкільного віку (у дитячі садки не ходить близько 8-9% вихованців). Станом на 15 березня госпіталізовано близько 40-45 чоловік. Перебіг хвороби у більшості хворих – нетяжкий, не зафіксовано жодного летального випадку.

Н.ДЬЯЧЕНКО зазначила, що в місті є окремі випадки захворювання на грип H1N1 («свинячий грип»).

За інформацією головного лікаря Кіровоградської обласної санепідстанції Федора ЧОРНОГО, епідпоріг по всій області подолано на 3,2%. Найбільше хворих – в Олександрії, Добровеличківському, Кіровоградському, Онуфріївському та Устинівському районах. Закрито один дошкільний заклад в Олександрійському районі, по одній школі в Олександрії та Онуфріївському районах.