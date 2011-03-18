На Кіровоградщині створять реєстр інвалідів

Влада Кіровоградщини планує створити загальнообласний реєстр інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА Вікторія КУЛІКОВА.

За її словами, розпорядженням губернатора затверджено обласний план «Безбар’єрна Кіровоградщина», який включає комплексний підхід до створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Зокрема, реєстр потрібен для створення умов безперешкодного потрапляння інвалідів до під’їзду власного будинку. Програма включає створення при КРЕПах спеціальних служб, куди інваліди могли б звертатися за послугами сантехніка чи електрика. Крім того, передбачається створення служб супроводу вокзалами, станціями і в аеропорту, системи оздоровлення та освіти людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як зазначила В.КУЛИКОВА, нововведенням обласної влади стане впровадження у супермаркетах і торгових центрах інформаційних центрів, де інваліди зможуть замовляти товари телефоном або через Інтернет. Також на обласному телебаченні планують ввести сурдопереклад всіх програм, а не лише інформаційних випусків.