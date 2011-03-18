Чернігівщина: через необережність при курінні загинули 3 осіб

У Чернігівській області через необережність під час куріння загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації, трагедія сталася у селі Курінь Бахмацького району.

У приватному господарстві сталася пожежа дерев`яного житлового будинку. Через те, що загоряння виникло вночі, близько 1-ї години, а помітили його сусіди лише біля 6-ї ранку, то на час прибуття пожежно-рятувального підрозділу від помешкання майже нічого не залишилося. Під час гасіння рятувальниками були знайдені обгорілі тіла 74-річної господарки оселі, її 67-річного співмешканця та 55-річного односельця.

Встановлено, що пожежа в будинку сталася через необережне поводження з вогнем при курінні.

Під час розслідування пожежі було також з’ясовано, що за життя загиблі зловживали алкоголем.