У Києві будуть відремонтують всі бювети - Попов

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ розраховує, що до кінця цього року у столиці будуть відремонтовані всі бювети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«У нас є кошти на те, щоб працювали всі бювети, і вони будуть працювати в цьому році всі», - наголосив О.ПОПОВ.

При цьому він запевнив, що бювети будуть безкоштовними, і сказав, що не знає, звідки поширились чутки про ведення плати за воду з бюветів. «Ми й думки такої не мали», - сказав О.ПОПОВ.

У свою чергу, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що на сьогодні у столиці не працює 83 бювети, деякі з них закриті через технічні несправності, а деякі - у зв’язку із забороною СЕС користуватися водою з цих установок.

«Там, де це пов’язано з обладнанням, ми виділимо зараз гроші і замінимо його. Близько 5 млн. ми витратимо на ремонт цих бюветів», - сказав О.МАЗУРЧАК.

«Там, де забруднений горизонт, і ми не зможемо фільтрами забезпечити нормативи води – ті відкриватися не будуть. Будемо шукати на наступний рік можливості установки серйозних систем доочистки», - пообіцяв О.МАЗУРЧАК.

За його інформацією, фінансування робіт із встановлення систем доочищення води передбачено державною програмою, яка фінансується через профільне міністерство. «20 млн. грн. планується виділити Києву на установки систем доочистки в бюджетній сфері, в першу чергу, в школах», - додав перший заступник голови КМДА.