Яким районам Києва загрожує весняний паводок

Весняний паводок у столиці буде значно меншим, ніж у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Києві з посиланням на начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеоцентру Вікторію БОЙКО.

За її словами, на території Києва можливі лише незначні підтоплення в районі Воскресенських садів.

Вона також підкреслила, що інформація про найпотужніший за 5 років паводок у Києві, що з’явилась у засобах масової інформації, не відповідає дійсності.

За словами В.БОЙКО, рівень талих вод цього року істотно менший за минулорічний. На річці Десна ускладнень у зв’язку з весняним водопіллям взагалі не очікується. У цілому в Києві ситуація прогнозована та контрольована. Загрози підтоплення житлових масивів немає, сказала вона.

Фахівці гідрометеоцентру прогнозують лише незначні розливи води - до 6 сантиметрів в районі Воскресенських садів, а також близько 1 сантиметру – в районі села Вишеньки.

Метеоролог підкреслила, що спокійною під час весняного водопілля також буде ситуація і в районі Бортницької станції аерації.