Депутатка побила прийомного сина - дитина в реанімації

Прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу проти жительки Овруча, депутата районної ради, яка побоями довела прийомного 3-річного сина до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, справу порушено за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як розказала старший помічник прокурора області Діана АЛХІМОВА, прийомна мати за неслухняну поведінку так побила сина, що спричинила йому забій головного мозку та крововилив до головного мозку, після чого дитина опинилась в реанімації із загрозою для життя.

Д.АЛХІМОВА додала, що “на тілі дитини виявлено й інші численні сліди від побоїв".

Жінку затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України (затримання за підозрою у скоєнні злочину). Наразі ведеться досудове слідство.

Також, за даними прес-служби, Овруцьким міжрайонним прокурором внесено припис голові Овруцької райдержадміністрації з вимогою негайно скасувати розпорядження про створення цієї прийомної сім’ї, який було задоволено. Ще двох прийомних доньок вилучено із сім’ї та доставлено до дитячого відділення Овруцької центральної районної лікарні. Там же у терапевтичному відділенні наразі перебуває їх трирічний брат.

Крім того, Овруцькою прокуратурою проводиться перевірка щодо виконання обов’язків службовими особами служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді Овруцької райдержадміністрації. Перевіряються питання створення і функціонування прийомної сім’ї, здійснення соціального супроводу тощо.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня відділ громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області повідомив, що кілька днів тому до реанімації Овруцької районної лікарні потрапив 3-річний хлопчик у непритомному стані з серйозними ушкодженнями на тілі та голові. Працівники Овруцького райвідділу міліції з’ясували, що хлопчик опинився в лікарні після “виховних” дій прийомної матері. Хлопчик проживав у прийомній сім’ї, яку у жовтні 2010 року створила 40-річна жителька Овруча, яка вже мала 19-річну дочку, але вирішила взяти на виховання двох дівчаток-сиріт 4 та 6 років та їх 3-річного братика.

