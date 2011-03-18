Херсонщина: матір вбила і викинула на звалище немовля

У Херсонській області матір вбила і викинула на звалище немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВC в Херсонській області, 15 березня на звалищі поблизу райцентру смт Каланчак місцевий пастух знайшов поліетиленовий пакет, у якому лежало тіло новонародженого хлопчика, загорнуте у жіночий халат.

За висновком судово-медичної експертизи, хлопчик народився доношеним, здоровим, важив 4 кг, після пологів дитина прожила близько 1 години і померла від удушення, давність смерті 1-2 дні.

За фактом вбивства дитини порушено кримінальну справу за ст.117 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини”.

Наразі правоохоронці регіону звернулися через ЗМІ до мешканців Херсонщини з проханням допомогти у розкритті даного злочину.