Чернігівщина: через халатність лікаря померла породілля

На Чернігівщині Апеляційний суд збільшив міру покарання лікарю, чиї дії спричинили смерть породіллі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Зокрема, йдеться у повідомленні, Апеляційний суд Чернігівської області оголосив вирок у справі лікаря Бахмацької центральної районної лікарні, яка звинувачувалася у неналежному виконанні обов’язків. 6 січня 2010 року в результаті неналежного виконання завідувачем пологово-гінекологічним відділенням Бахмацької ЦРЛ професійних обов’язків під час пологів померла породілля.

За скоєння цього злочину лікар була засуджена Бахмацьким районним судом за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України до позбавлення права займатися лікарською діяльністю.

Прокурор та постраждалі звернулися до суду вищої інстанції з апеляцією на м’якість вироку. Апеляційний суд області задовольнив апеляцію та скасував вирок Бахмацького районного суду і призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі з позбавленням права займатися лікарською діяльністю на 2 роки.