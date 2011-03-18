У Києві працюють вже всі комунальні аптеки “Фармація”

Сьогодні всі комунальні аптеки Києва вже працюють у звичайному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявив заступник начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Володимир ЗАГОРОДНІЙ.

«Хочу заспокоїти киян: починаючи з сьогоднішнього дня, усі аптеки комунального підприємства «Фармація», діяльність яких була призупинена останніми днями з технічних причин, відновили свою роботу. Сьогодні усі комунальні аптеки Києва працюють у звичайному режимі», - сказав В.ЗАГОРОДНІЙ.

За його словами, ситуацію з аптеками КП «Фармація» вдалося вирішити завдяки втручанню Київської міської державної адміністрації.

“Ми знайшли порозуміння з Державною інспекцією з контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України, Фондом майна, і найближчим часом технічні проблеми, яки виникли у деяких аптечних закладів КП «Фармація», будуть вирішені», - підкреслив В.ЗАГОРОДНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, вчора Головне управління охорони здоров’я КМДА поінформувало, що в Києві «у зв’язку з технічними причинами - несвоєчасним оформленням Комунальним підприємством «Фармація» ліцензій своїм аптечним закладам - частина аптек та аптечних пунктів підприємства не працюють”. За офіційними даними, із 172 аптечних закладів КП «Фармація» працювали вчора 98 аптек та аптечних кіосків.

Про закриття комунальних аптек в столиці вперше повідомила 16 березня голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Алла ШЛАПАК. Вона заявила, що це відбулося через те, що рішенням Державної Інспекції по контролю за якістю лікарських засобів МОЗ цим аптечним пунктам відмовлено у продовжені ліцензії, у зв’язку із відсутністю договорів оренди.