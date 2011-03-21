Сумщина: міліціонери до смерті побили інваліда

Прокуратура Сумської області направила до суду кримінальну справу стосовно співробітників міліції, які до смерті побили інваліда.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, слідчим відділом закінчено розслідування і направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням начальника сектору карного розшуку Липоводолинського райвідділу міліції й оперуповноваженого цього підрозділу у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством).

Як встановлено досудовим слідством, працівники міліції, перебуваючи у помешканні одного з жителів с. Калінінське Липоводолинського району, який був інвалідом, з метою отримання інформації про вчинену крадіжку, завдали господарю тілесні ушкодження середньої тяжкості, від яких потерпілий помер у приймальному відділенні центральної районної лікарні.

Стосовно колишніх працівників правоохоронного органу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.