Донеччина: у житловому будинку згоріли двоє дітей
12:33, 21 березня 2011Новини регіонів
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Через електроприлади
На Донеччині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей 2005 і 2009 років народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа виникла о 9.30 19 березня у с. Роздольне Старобешівського району у приватному житловому будинку. О 10.45 двома відділеннями пожежно-рятувальної служби вогонь було ліквідовано.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.
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