Тернопільщина: пройшла хресна хода проти абортів
13:15, 21 березня 2011Новини регіонів
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Ініціатива греко-католицької церкви
19 березня у Чорткові на Тернопільщині пройшла хресна хода зі свічками, спрямована проти абортів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви, учасники заходу молилися за дітей, убитих під час аборту. Далі біля фігури Матері Божої о 16 годині відбувся поминальний молебень за душі ненароджених, неоплаканих, непохованих дітей. Представники єпархії закликали прийти на молебень і матерів, які робили аборти, аби перепосити Бога за гріх дітовбивства і просити у Господа прийняти мученицьку смерть ненароджених.
Співорганізатором заходу виступило об’єднання «Рух за життя».
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