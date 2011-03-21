Полтавщина: пенсіонер знайшов на городі 2,4 кг ртуті

У Полтавській області пенсіонер знайшов на городі майже 2,4 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні внутрішніх справ України у Полтавській області.

У місті Зінькове 64-річний пенсіонер знайшов на своєму городі герметично закриту медичну гумову грушу об`ємом 0,25 л, у якій знаходилася речовина, схожа на ртуть, вагою 2,4 кг. Рідина не розлилася, загрози забруднення навколишнього середовища немає. Проводиться перевірка.