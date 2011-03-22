Вперше у Луцьку відбудеться Божественна Літургія з сурдоперекладом спеціально для людей з вадами слуху. Богослужіння відбудеться 5 квітня.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.

Як зазначено в повідомленні, зараз за православним календарем час Великого посту - "духовна весна" - період покаяння, посиленої молитви і добрих справ, який готує нас до Світлого Христового Воскресіння. Під час посту всі православні християни обов`язково повинні приступити до сповіді та причастя Святих Христових Тайн, щоб очистити душу і тіло від гріхів.

"Дбаючи про духовну опіку всіх віруючих людей, з благословення митрополита Луцького і Волинського НІФОНТА у Свято-Пантелеймонівському храмі м. Луцька (на території Покровського храму) відбудеться Божественна Літургія з сурдоперекладом спеціально для людей з вадами слуху, на якій всі бажаючі зможуть посповідатись та причаститись", - йдеться у повідомленні.