У Дніпропетровську на 3 роки ув’язнять судмедексперта

У Дніпропетровську вироком Жовтневого районного суду міста за хабарництво засуджено завідуючого одного з відділів комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

У червні 2010 р. судмедексперт отримав 1 тис. дол. хабара від громадянки за складення та видачу завідомо неправдивого висновку щодо ступеня тяжкості спричинених жінці тілесних ушкоджень.

В сході судового процесу вину обвинуваченого у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України, доведено у повному обсязі.