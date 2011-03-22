У Дніпропетровську на 3 роки ув’язнять судмедексперта
14:22, 22 березня 2011Новини регіонів
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За хабарництво
У Дніпропетровську вироком Жовтневого районного суду міста за хабарництво засуджено завідуючого одного з відділів комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
У червні 2010 р. судмедексперт отримав 1 тис. дол. хабара від громадянки за складення та видачу завідомо неправдивого висновку щодо ступеня тяжкості спричинених жінці тілесних ушкоджень.
В сході судового процесу вину обвинуваченого у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України, доведено у повному обсязі.
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