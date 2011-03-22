65-річна породілля не спроможна доглядати за дитиною

Жителька Чернігова, 65-ти річна породілля Валентина ПІДВЕРБНА не спроможна самостійно доглядати свою місячну дитину. Такий висновок зробили лікарі Чернігова, повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров`я Чернігівської обласної державної адміністрації.

"Якщо медики разом із представниками соціальних служб обласного центру не візьмуть ситуацію під контроль - дівчинка може загинути", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За інформацією головного лікаря Чернігівського пологового будинку Василя ГУСАКА, під час вагітності В.ПІДВЕРБНА часто поводилася неадекватно, відмовлялася відвідувати жіночу консультацію, не дотримувалася рекомендацій лікарів та відповідного режиму дня, нехтувала здоровим харчуванням. "Після пологів мати, відчуваючи зацікавлений інтерес до своєї особи з боку представників засобів масової інформації та громадськості, почала вимагати особливого ставлення. Ситуація погіршувалася ще й тим, що жінка, як виявилося, не знайома з елементарними навичками догляду за дитиною", - заявив лікар.

Міський педіатр Людмила ОВСІЄНКО скаржиться, що з першого дня В.ПІДВЕРБНА відмовляла в обстеженні лікарям та медичним сестрам. Не допускала медичних працівників до своєї квартири. Дівчинка постійно збуджена, плаче. Втім, її мати практично не реагує на таку цілком зрозумілу поведінку немовляти, вона пояснює, що діти повинні плакати. Себе вважає постійно втомленою і роздратованою, губиться у часі стосовно того, коли останній раз годувала немовля".

За інформацією медиків, В.ПІДВЕРБНА відмовляється від застосування памперсів, іноді дивується, чого маленька не ходить і взагалі каже: "… скоріше, давайте мені двокімнатну квартиру, бо донька повинна десь гратися…". Жінка постійно телефонує до різних медзакладів Чернігова, консультується з приводу догляду за дитиною, але рекомендацій не дотримується. Не купує молочних сумішей, мовляв, ними мати та дитину повинні забезпечити самі медики. Відмовляється від пропозицій соціальних працівників допомогти у прибиранні квартири та догляді за немовлям.

Медики мають намір умовити В.ПІДВЕРБНУ погодитися на тимчасову (терміном на місяць чи два) передачу дівчинки до Прилуцького будинку дитини, де немовля буде забезпечене відповідним доглядом, висококалорійним харчуванням. "А в разі, якщо її мати буде й надалі нехтувати своїми обов`язками – вдаватися до примусу в рамках діючого законодавства із залученням органів прокуратури та МВС", - вважають лікарі.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2011 року 65-річна В.ПІДВЕРБНА в Чернігівському пологовому будинку за допомогою кесарського розтину народила здорову дівчинку, стан якої на той момент лікарі оцінили як 8-бальний за 10-бальною шкалою. Жінка вважається найстаршою породіллю нашої держави, що було зафіксовано у Книзі рекордів України. В.ПІДВЕРБНА завагітніла шляхом штучного запліднення, здійсненого в одній зі столичних приватних клінік репродуктивної медицини.