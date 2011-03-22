В одному з київських супермаркетів стався вибух

Сьогодні у Києві о 15.06 у торговому центрі «Бі-маркет» на вул. Лебедєва-Кумача, стався вибух.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вибух стався у камері для зберігання речей покупців. Внаслідок вибуху було пошкоджено лише частину конструкції цієї камери схову.

Жертв і потерпілих немає.

На місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.