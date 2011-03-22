В одному з київських супермаркетів стався вибух
16:39, 22 березня 2011Новини регіонів
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Жертв і потерпілих немає
Сьогодні у Києві о 15.06 у торговому центрі «Бі-маркет» на вул. Лебедєва-Кумача, стався вибух.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вибух стався у камері для зберігання речей покупців. Внаслідок вибуху було пошкоджено лише частину конструкції цієї камери схову.
Жертв і потерпілих немає.
На місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
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