Тернопільщина: 50-річний чоловік помер через "свинячий" грип

На Тернопільщині внаслідок захворювання на грип H1N1 помер 50-річний чоловік. Як повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН, чоловік поступив у

Чортківську районну лікарню 14 березня у важкому стані в реанімацію, а ввечері помер. «Прижиттєво взяті матеріали був скеровані у вірусологічну лабораторію обласної СЕС, де і було встановлено вірус H1N1», – розповів С. ДНІСТРЯН.

За його словами, чоловік помер через те, що запізно звернувся до лікарів і поступив у лікарню у запущеному стані.

«За минулий тиждень в області було діагностовано 6 випадків захворювань на грип H1N1, але ці хворі уже виздоровіли. Всього за сезон, починаючи з жовтня 2010 року, – це в нас перший і єдиний смертельний випадок від грипу»», – зазначив С. ДНІСТРЯН.

За його даними, загалом за останній тиждень в області на грип та ГРВІ захворіло 4,445 тис. жителів, що на 25% більше, ніж за попередній.

Рівень захворюваності становить 40,9 випадків захворювань на 10 тис. населення при епідпорозі 48,3.

«Ускладнюється ситуація з пандемічним грипом, оскільки помінявся збудник. Наприкінці минулого руку був вірус грипу групи Б, з початку року – сезонний грип групи А, а останні місяці – пандемічний грип групи А-Каліфорнія», – пояснив причини росту захворюваності С. ДНІСТРЯН.