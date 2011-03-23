Психоневрологічному інтернату постачали неякісне вугілля

У Криму порушено кримінальну справу за фактом заволодіння фірмою 1 млн. грн. бюджетних коштів при постачанні вугілля, яке виявилося неякісним, республіканській установі «Соколінський психоневрологічний інтернат».

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Посадовцям товариства з обмеженою відповідальністю, назву якого наглядове відомство не уточнило, інкриміновано скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, якщо воно здійснене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

«На рахунки ТОВ надійшла мільйонна сума за постачання вугілля, проте, як було встановлено під час прокурорської перевірки, перерахування здійснено необгрунтовано, оскільки опалювальний матеріал не відповідав стандартам і технічним умовах, тобто був неякісним», - говориться в повідомленні.

Ведеться слідство.