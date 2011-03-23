Євпаторія: чоловік упав з п'ятого поверху і загинув
11:47, 23 березня 2011Новини регіонів
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Під час спроби затримання міліцією
У Євпаторії під час спроби затримання працівниками міліції чоловік випав з п`ятого поверху будинку і розбився на смерть.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
Інформація про трагедію надійшла до рятувальників від чергової «швидкої допомоги». Загинув чоловік 1973 року народження.
Обставини смерті встановлюються.
Прес-служба кримського Управління МВС інформацію поки що не коментує.
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