Херсонщина: в автомобілі загинув 4-річний хлопчик
12:29, 23 березня 2011Новини регіонів
0
Унаслідок пожежі
У Херсонській області внаслідок пожежі в автомобілі загинула 4-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, трагедія сталася 22 березня у селі Преображенка Чаплинського району.
Внаслідок короткого замикання електромережі у салоні автомобіля ВАЗ-21013 спалахнула пожежа. Отримав опіки голови хлопчик 2008 року народження. Дитина померла під час транспортування до лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter