Розшукують дітей, врятованих у січні на річці Кошовій

Управління МНС у Херсонській області розшукує двох дітей, врятованих у січні на річці Кошовій.

Як повідомляє прес-служба обласного УМНС, на річці Кошовій у Херсоні 28 січня ц.р. 18-річний житель Херсона Євген АЛЕКСАНДРОВ врятував двох хлопчиків віком, приблизно, 6 і 9 років, які тонули у воді. Діти повідомили, що живуть у районі Житлоселища й, сівши на маршрутний автобус №29, самостійно поїхали додому.

УМНС у Херсонській області зараз розшукує врятованих дітей: інформація про врятованих дітей потрібна для того, щоб оформити документи на участь Є.АЛЕКСАНДРОВА у Всеукраїнській акції "Герой-рятувальник 2011 року".

УМНС просить усіх, хто знає якісь подробиці цього інциденту, звернутися до рятувальників за телефоном 42-27-01.