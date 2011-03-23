Сумщина: водій-росіянин збив місцевого жителя

У Сумській області сталося ДТП, внаслідок якого загинула одна людина.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ у Сумській області, у смт Краснопілля автомобіль скоїв наїзд на пішохода на проїжджій частині. Від отриманих тілесних ушкоджень 69-річний чоловік помер на місці пригоди, а водій втік з місця ДТП.

Працівники ДАІ через декілька годин встановили причетний до аварії автомобіль ВАЗ-21120 і його власника - громадянина Росії, який перетнув держкордон через КПП «Покровка» для приватної поїздки у с. Угроїди Сумської області.

Згідно з результатами медичної експертизи, і водій, і пішохід перебували у стані алкогольного сп’яніння.