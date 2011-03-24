Київська влада не має наміру закривати Центр серця

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що столичний Центр серця міська влада не збирається закривати чи перепрофільовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав журналістам у відповідь на прохання прокоментувати інформацію у ЗМІ про можливе закриття центру.

“Вам про це міська влада щось казала? Це комунальної форми власності об’єкт. Він належить територіальній громаді міста Києва. Хто без територіальної громади, без київської влади це може реально обговорювати?”, - заявив голова КМДА.

“Тому поставимо на цьому крапку. Ніхто не збирається цього робити”, - резюмував О.ПОПОВ.

Як відомо, у ЗМІ з’явилася інформація, що днями у Центрі серця побував міністр охорони здоров’я Ілля ЄМЕЦЬ, який вирішив, що «нам цей центр не потрібен» і вирішив його перепрофілювати.

Довідка УНІАН. Київський міський центр серця будувався більше трьох років і був введений в експлуатацію у грудні 2007 року. Це унікальний медичний заклад, оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, аналогів якому немає в Україні.