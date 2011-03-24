Фонд Ахметова виділив на боротьбу з туберкульозом у Києві понад $1 мільйон

У 2011 році на боротьбу з епідемією туберкульозу в Києві фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виділив понад мільйон доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив директор фонду Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ на прес-конференції, присвяченій відкриттю фотовиставки до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

«Фонд визначив Київ як один з пілотних регіонів з боротьби з епідемією туберкульозу. Гроші будуть витрачені на те, щоб зробити все максимально можливе для пацієнтів. Тут будуть три головні складові – навчені лікарі, якісна діагностика і якісне лікування. Адже краща профілактика туберкульозу – звичне лікування. Це відома, давно прийнята формула, яка діє на 100%», - зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він підкреслив, що фонд планує навчити 50 лікарів, середній медперсонал, медсестер Червоного Хреста. «Буде також закуплене устаткування для лабораторій другого і третього рівнів, буде проведена оптимізація лабораторій. Для нас принципово важливо, щоб лабораторії працювали по максимуму, з максимальним завантаженням, щоб там працював навчений персонал, щоб лабораторії працювали під зовнішнім контролем і за міжнародними стандартами. Все це для нас принциповий момент», - сказав директор фонду.

За словами А.ЗАБОЛОТНОГО, планується також посилити інфекційний контроль у лікарнях, щоб пацієнти не заражалися один від одного, що сьогодні відбувається досить часто. "Ми хочемо змінити сумну статистику, коли заражається медперсонал, щоб ці показники дорівнювали нулю", - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.