Дніпропетровщина: з дрейфуючої крижини врятовано 13 рибалок

У Дніпропетровській області з дрейфуючої крижини врятовано 13 рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора, 23 березня, поблизу села Домоткань Верхньодніпровського району.

О 18.35 внаслідок відриву прибережного льоду на річці Дніпро на дрейфуючій крижині (близько 200 м від берега) опинилося 13 рибалок, які самостійно не могли дібратися берега. О 19.30 рятувальники за допомогою плавзасобів зняли рибалок з крижини та доставили до берега.

Координацію рятувальних робіт здійснювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.