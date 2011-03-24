Дніпропетровщина: з дрейфуючої крижини врятовано 13 рибалок
09:46, 24 березня 2011Новини регіонів
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У Дніпропетровській області з дрейфуючої крижини врятовано 13 рибалок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора, 23 березня, поблизу села Домоткань Верхньодніпровського району.
О 18.35 внаслідок відриву прибережного льоду на річці Дніпро на дрейфуючій крижині (близько 200 м від берега) опинилося 13 рибалок, які самостійно не могли дібратися берега. О 19.30 рятувальники за допомогою плавзасобів зняли рибалок з крижини та доставили до берега.
Координацію рятувальних робіт здійснювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.
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