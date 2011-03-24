Донеччина: 2,2 грн в місяць - на безкоштовні ліки для ветерана

На Донеччині у 2010 році в середньому по регіону витрати на безкоштовні медикаменти для одного ветерана війни в рік становили 26,9 грн, а на місяць - 2,24 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на спільному пленумі обласної ради ветеранів і колегії головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації голова Донецької обласної ради ветеранів Олександр СЕРГІЄНКО.

«Безумовно, зважаючи на вік ветеранів війни і стан їхнього здоров`я, цих коштів украй мало. Про який соціальний захист ветеранів можна говорити при нинішніх високих цінах на медикаменти?», - заявив він.

За словами О.СЕРГІЄНКА, сьогодні багато ліків стали недоступними для ветеранів війни, пенсіонерів, дітей війни. Він з докором зазначив, що на даний час в Україні «практично відсутній контроль з боку державних органів за цінами на медикаменти».

«Сьогодні у нас аптеки, як і банки, - за кожним рогом. Зрозуміло, що це надприбутковий бізнес, але не можна ж будувати своє благополуччя на горі, нещасті, житті й здоров`ї людей», - сказав О.СЕРГІЄНКО.

Він також зазначив, що ціни на медикаменти в містах Донецької області у різних аптеках різняться на 25-40%, і «створюється враження, що між ними йде змагання, хто більше «накрутить».

«Можна спостерігати, що в соціальних аптеках на деякі медикаменти ціни вищі, ніж у комерційних», - констатував О.СЕРГІЄНКО.

Водночас, повідомив він, в цілому за минулий рік за пільговими рецептами в регіоні було відпущено ліків на суму 5,4 млн грн, що на 0,3 млн грн більше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. Згідно зі статистичними даними, на 1 січня 2011 року в Донецькій області проживало 1 млн 397 тис. пенсіонерів, у тому числі інвалідів війни - 16,5 тис., учасників бойових дій - 19,63 тис., учасників війни - 1,157 тис., дітей війни - 564,2 тис., ветеранів праці - 553,1 тис., ветеранів військової служби -20,1 тис. осіб.