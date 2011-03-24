У центрі Києва з 9-го поверху впала цеглина і вбила перехожого
11:30, 24 березня 2011Новини регіонів
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Обвал балкона готелю «Козацький»
На Майдані Незалежності в Києві внаслідок обвалу цегляної кладки з балкону 9-го поверху готелю «Козацький» смертельно травмовано чоловіка, який проходив поруч.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, інцидент стався сьогодні о 10.10.
Наразі на місці пригоди працюють оперативні групи міліції, МНС.
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