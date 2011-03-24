Київ: перехожому, вбитому цеглиною, було до 30 років

На Майдані Незалежності в Києві внаслідок обвалу цегляної кладки з балкона готелю «Козацький» смертельно травмовано чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, інцидент стався сьогодні о 10.10.

У прес-службі Головного управління МНС України в Києві уточнили, що на восьмому поверсі 9-поверхової будівлі на вулиці Михайлівській, 1, побудованої у 1983 році, обвалився фрагмент цегляної стіни недіючого балкону. Він впав на пішохідну зону.

Загиблий - чоловік віком до 30 років, який знаходився на тротуарі біля готелю.

Причини обвалу з’ясовуються.

На місці події працюють правоохоронні органи і оперативна група ГУ МНС в місті Києві на чолі з керівником Олександром ТОПОЛОВИМ.