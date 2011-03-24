У Криму оголошено штормове попередження

На 24-25 березня

У Криму оголошено штормове попередження на 24-25 березня. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, згідно з даними гідрометеорологічного центру, 24 і 25 березня в Криму очікується західний вітер швидкістю 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-3 градусів тепла, вдень – 7-9 градусів тепла, незначні опади.

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