У Сімферополі викрили лікаря-хабарника

У Сімферополі за хабарництво порушено кримінальну справу стосовно лікаря-терапевта.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, в лютому 2011 року в Сімферопільський районний відділ міліції надійшла інформація про те, що лікар однієї з медичних установ кримської столиці вимагає гроші в абсолютно здорових людей.

Як повідомив заступник прокурора Київського району м. Сімферополя Тарас РОМАНЮК, в даний час виявлено два факти скоєння аналогічних злочинів зазначеною посадовою особою. При цьому лікар видавав листки непрацездатності громадянам, які не проживають на території обслуговування медичного закладу. Щоб це приховати, він заводив амбулаторні карти, куди вписував вигадану адресу проживання «хворого» і вигаданий діагноз.

Співробітниками районного відділу міліції спільно з співробітниками прокуратури Київського району м. Сімферополя при отриманні хабара в сумі ста доларів США і двісті гривень у своєму робочому кабінеті був затриманий 50-річний лікар-терапевт. Він вимагав гроші у чоловіка за надання йому лікарняного листа строком на десять днів.

Щодо лікаря-терапевта, який пропрацював в медицині більше 25 років, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

«З огляду на вік затриманого і позитивні характеристики з місця роботи щодо нього, обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд», - йдеться в прес-релізі.

Кримінальним законодавством України за вчинення даного злочину передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.