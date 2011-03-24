Луганщина: захворюваність на туберкульоз знизилася на 8,2%

У Луганській області захворюваність усіма формами туберкульозу в 2010 році в порівнянні з 2009 роком знизилася на 8,2%, а порівняно з 2005 на 28%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі Луганського обласного Центру здоров`я.

У минулому році в Луганській області кількість хворих на туберкульоз перевищила 3 ​​тисячі осіб.

За даними обласного протитуберкульозного диспансеру, в 2010 році кількість хворих на всі форми туберкульозу склала 3 000 488 осіб. Вперше виявлено тубінфекцію в 1 тисячі 904 чоловік (у 2009 році - у 2 тисяч 117). Показники випадків первинної захворюваності знизилися на 10%. Захворюваність усіма формами туберкульозу в 2010 році в порівнянні з 2009 роком знизилася на 8,2%, а порівняно з 2005 на 28%.

У Центрі здоров`я зниження захворюваності на туберкульоз пов`язують з посиленням профілактичних заходів та соціальної підтримки хворих на туберкульоз. Так, напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначається сьогодні, 24 березня, у Луганській міській поліклініці № 10 відкрито DOTS-кабінет для соціальної підтримки та амбулаторного лікування хворих на туберкульоз, а також для формування у них прихильності до адекватного і тривалого лікування. За словами головного лікаря Луганської міської поліклініки № 10 Степана Шведюка, відкриття DOTS-кабінету полегшить контроль з лікування хворих.

«Міністерство охорони здоров`я України зобов`язало відкрити кабінети збору мокротиння та контрольованого лікування, - сказав він. - У сучасних умовах це було досить складно зробити, але, тим не менш, за підтримки міської влади і громадських організацій нам вдалося відкрити перший у місті DOTS-кабінет. Все це полегшить роботу з хворими на туберкульоз та їх найближчим оточенням, тому що люди анонімно, не заходячи в поліклініку, а пройшовши безпосередньо в кабінет, можуть здати всі необхідні аналізи і отримати консультацію. У кімнаті контрольованого лікування хворі на туберкульоз, після проходження курсу в стаціонарі, зможуть отримати ліки і прийняти їх в присутності медичного працівника. Ці заходи допоможуть нам контролювати хід лікування хворих і допоможуть залучити для обстеження більшу кількість луганчан».