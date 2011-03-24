Ренійська райрада скоротила психіатричне відділення

Депутати Ренійської райради Одеської області, більшість в якій становлять члени Партії регіонів, схвалили план реорганізації районної лікарні, яким передбачено різке скорочення лікарняних ліжок у чотирьох відділеннях, а також ліквідація психіатричного відділення.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив лідер фракції «Батьківщина» в Одеській обласній раді Сергій ВЕСЕЛОВ, який був присутній на сесії райради.

За його словами, під скорочення, зокрема, потрапили по 10 ліжок у хірургічному, дитячому і пологовому відділеннях, 5 ліжок - в інфекційному відділенні і всі 25 ліжок відділення психіатрії, в яке направлялися на лікування хворі з трьох найближчих південних районів Одеської області.

Голова Ренійської райдержадміністрації Дмитро МАКОСІЙ мотивував необхідність ухвалення даного рішення тим, що 2011 році «фінансування райлікарні урізано на 700 тисяч гривень. Оптимізація системи охорони здоров`я району - непопулярний захід, але факт залишається фактом". Він також заявив: "Я - в команді Президента і вестиму лінію Президента. Знаю, що реформи йдуть важко і не завжди позитивно сприймаються населенням, але назад ходу немає".

За словами С.ВЕСЕЛОВА, «ліквідація стаціонару психіатричного профілю, який мав у своєму розпорядженні 25 лікарняних ліжок для психічно хворих, зайвий раз засвідчила збитковість проголошеної «регіоналами» політики «оптимізації мережі бюджетних установ» і витрат бюджетів на їх утримання. Причому приголомшує, що марними виявилися заклики до милосердя владних чиновників щодо психічно хворих з боку їх родичів, які в майбутньому не зможуть їх відвідувати і допомагати продовольством у віддалених від місця проживання спецлікарнях».

Депутат облради наголосив, що також шокований тим, як змінилося впродовж півроку ставлення до виборців представників партії влади, лідер якої В.ЯНУКОВИЧ йшов на вибори з Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». І що ж бачимо насправді? Ліквідовуючи десятками лікувальні ліжка і школи в районах Одеської області під приводом так званої «оптимізації мережі бюджетних установ», районні органи влади посилаються на владу центральну й обласну, а київські й обласні чиновники відповідають депутатам від опозиційних сил, що остаточне рішення питань медицини і освіти входить в компетенцію органів місцевого самоврядування».

Екс-голова Ренійської РДА, депутат Одеської облради Іван БУЦЕНКО погодився з аргументами родичів пацієнтів, що негуманно відправляти цю категорію хворих, і без того знедолених, до спеціальних лікарень за 300 кілометрів від домівки. Проте відзначив, що його спроби відстояти утримання психіатричної служби лікарні були припинені керівництвом обласної депутатської комісії з охорони здоров`я за участю начальника Одеського обласного відділення охорони здоров’я. "Розмова вийшла дуже жорсткою", - відзначив І.БУЦЕНКО.