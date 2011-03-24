У Києві відкрилась поліклінічна школа «Стоп-інсульт»

У Дніпровському районі столиці відкрилась перша в Україні поліклінічна профілактично-освітня школа «Стоп-інсульт».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Школа функціонує на другому поверсі центральної районної поліклініки Дніпровського району, що на вул. Луначарського, 5.

Рішення про необхідність відкриття такого закладу було прийнято зважаючи на важливість проблеми інсульту в Україні та враховуючи світову практику лікування і реабілітації хворих після інсульту. Поліклінічно-освітній центр відкрито для тих, хто пережив інсульт та їхніх родин.

Головне завдання школи – допомогти у вирішенні нагальних питань у людей, які перенесли інсульт, та їхніх рідних. У рамках постійно діючого соціального проекту передбачено проведення освітньої та просвітницької роботи у питаннях профілактики та реабілітації хворих після інсульту, психологічної підтримки їхніх родин, а також надання консультативної допомоги з догляду та відновлення тих, хто пережив інсульт. Спеціалістами Української Асоціації боротьби з інсультом розроблена програма поетапної адаптації людини, що пережила інсульт, в домашніх умовах. Виконуючи її, можна допомогти пацієнтові поступово повернутися до нормального активного життя. Окрім того, в школі буде представлена інформація про чинники ризику виникнення інсульту і методи їх контролю, принципах догляду за хворими з інсультом, про підходи до реабілітації.

До роботи в Школі долучатимуться спеціалісти – активісти фахових робочих груп з питань реабілітації та профілактики інсульту Української Асоціації боротьби з інсультом: неврологи, фахівці фізичної реабілітації, логотерапевти, ендокринологи, нейропсихологи, спеціалісти з питань харчування. Усі учасники зможуть отримати навчальні матеріали, розроблені спеціалістами Української Асоціації боротьби з інсультом. Заняття у Школі будуть проводитись у поліклініках Дніпровського району 2 рази на місяць, а слухачами зможуть стати усі бажаючі.