Полтавщина: біля траси знайшли напівроздягненого малюка

У Полтавській області, на узбіччі траси Київ-Харків, знайшли практично роздягненого трирічного хлопчика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі Полтавського обласного управління міліції.

За їх даними, вчора до чергової частини міліції Полтавського райвідділу міліції зателефонувала жінка і повідомила, що на узбіччі траси Київ-Харків знайшли маленького хлопчика майже без одягу, лише в кофтині і шкарпетках.

Малюка, який стояв на узбіччі дорогі і дивився на проїжджаючі машини, помітила дівчина. Вона з подругою занесли хлопчика до кав’ярні, загорнули в ковдру, нагодували і попросили продавщицю викликати міліцію.

«Малюк майже не розмовляв, лише повторював на будь-яке питання «бабай» або «вовк», - розповідає молода жінка.

Міліція відправила хлопчика на обстеження в лікарню. Одразу ж почалися пошуки батьків дитини. Співробітники міліції у справах неповнолітніх встановили адресу, де проживала дитина. Виявилося, що за даною адресою вдома нікого не було, скрізь було брудно і панувало безладдя. Знайти матір і тітку дитини міліціонерам вдалося лише ближче до вечора. Як з`ясувалося, 22-річна мати дитини сама виховує Сергійка, чоловіка не має, вона і її сестра - інваліди, тому ніде не працюють, живуть лише за рахунок матеріальної допомоги держави

«Я вчора виїхала до Полтави, запізнилася на останній автобус, тому і заночувала у подруги. Мобільний розрядився, - так пояснює свою відсутність мати. - Навіть уявити не могла, що з дитиною щось може статися, адже вже не вперше залишаю його на сестру і подругу, і завжди все було добре!».

«Ми пішли по воду до колодязя, дитину закрили в будинку, а коли повернулися, то двері були відчинені», - пояснює тітка дитини, на яку залишили хлопчика.

Жінка говорить, що вони з подругою шукали хлопчика по селу, а потім їй стало погано, вони повернулися додому, а вранці поїхали до Полтави.

Наразі правоохоронці з`ясовують, як саме малюк опинився на узбіччі траси, за півтора кілометри від його домівки. Адже чисті шкарпетки і відсутність ознак переохолодження, завірена лікарями, свідчить про те, що дитина не могла самостійно вийти з будинку.