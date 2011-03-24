Чернігівщина: торік смертність від туберкульозу знизилася

На Чернігівщині зменшилася захворюваність та смертність від туберкульозу. Про це повідомили в обласному протитуберкульозному диспансері.

У 2010 року в області діагноз активний туберкульоз уперше в житті встановлено 749 хворим, що становить 68,4 випадки в розрахунку на 100 тис. населення (проти 73,8 у 2009 році). Найпоширенішою формою був активний туберкульоз легенів: такий діагноз у минулому році встановлено 659 хворим (у 2009 році – 724).

На кінець 2010 року кількість осіб з усіма формами активного туберкульозу, які перебували під наглядом лікувально-профілактичних закладів, зменшилася на 112 і становила 1955 хворих, тобто, розповсюдженість туберкульозу становила 179 осіб на кожні 100 тис. населення.

За минулий рік від туберкульозу померли 165 осіб, що на 14,5% менше, ніж у 2009 році. Рівень смертності в розрахунку на 100 тис. жителів скоротився із 17,3 до 14,9.

Ситуація з туберкульозом в області не обмежується лише медичною проблемою. На рівень захворюваності та смертності від цієї хвороби впливає низка факторів, один з яких – розповсюдження ВІЛ-інфекції.

ВІЛ-асоційований туберкульоз на кінець року зареєстрований у 166 хворих, що на 13 більше, ніж у 2009 році. Упродовж минулого року 65 хворих на активний туберкульоз померли від СНІДу.