П’ять таксистів продавали наркотики в розважальних закладах

У Хмельницькому правоохоронці затримали п’ятьох таксистів, які з лютого 2010 до лютого 2011 років реалізовували амфетамін і метамфетамін серед молоді у розважальних закладах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконуючий обов’язки начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Хмельницькій області Володимир РЕЙМАН.

За його словами, “на гарячому” у наркоугруповання вилучено понад 150 грамів амфетаміну і вогнепальну зброю іноземного виробництва.

“Зароблені гроші члени злочинної групи використовували для розширення мережі наркобізнесу”, - зазначив В.РЕЙМАН.

Стосовно зловмисників порушена кримінальна справа.

Загалом у Хмельницькій області від початку року з нелегального обігу вилучено понад 48 кг наркотичних засобів і 606 г психотропних речовин. До кримінальної відповідальності притягнуто 81 особу, причетну до незаконного обігу наркотиків, 46 із них взяті під варту.