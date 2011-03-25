У Тернополі матір задушила свою 1,5-місячну дитину

У Тернополі затримали матір, яка задушила свою 1,5-місячну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, про те, що в одній з квартир виявлено мертвою малолітню дівчинку, правоохоронцям повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.

Слідчо-оперативна група обласного управління та міського відділу міліції, яка виїхала на місце виклику, встановила, що смерть дитини, за попередніми даними, настала внаслідок механічної асфіксії.

Щодо матері дитини порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство. Жінку затримано, триває розслідування. Слідчі з’ясовують мотиви, якими керувалася матір.