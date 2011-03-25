На Харківщині син убив матір і потім повісився

У селищі Катеринівка Лозівського району Харківської області син убив свою 84-річну матір і потім сам повісився.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до лозівської міліції звернувся голова сільради, який повідомив, що вже близько десяти днів односельці не бачили 84-річну сусідку. З нею разом проживав її син. Коли його запитали, куди поділася мати, відповів, що нібито поїхала до родичів у Полтаву. Це здалося підозрілим, адже жінка останнім часом не дуже добре себе почувала. Зателефонувавши до Полтави, голова сільради дізнався, що вона до родичів не приїжджала. Тоді він вирішив звернутися до міліції.

Працівники міліції, яким довелося зламати двері хати, у коридорі виявили повішеним 48-річного сина зниклої жінки. Причини такого вчинку чоловік пояснив у двох передсмертних записках. Він написав, що, вбивши матір, зрозумів, який страшний злочин скоїв, і не може з цією провиною жити. У дальній кімнаті було виявлене понівечене тіло жінки.

За словами сусідів, чоловік останніми роками ніде не працював, пиячив і відбирав у матері гроші, що й призвело до трагедії.