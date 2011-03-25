Запоріжжя: на туберкульоз не обстежують 30% дітей

У Запорізькій області через проблеми з фінансуванням на туберкульоз не обстежуються 30% дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій СЕВАЛЬНЄВ.

«Викликає тривогу зниження в області охоплення дітей масовою туберкултнодіагностикою: останні два роки залишаються не обстеженими до 30% всього дитячого населення - це майже 650 тисяч дітей».

«Основна причина - недостатнє фінансування закупівель туберкуліну з боку місцевих органів влади. В першу чергу це стосується Приморського району, де пробу Манту отримали лише 30% дітей, Токмацького - 47%, Веселовського - 54,7%, а також міста Запоріжжя - 55,9%», - повідомив А.СЕВАЛЬНЄВ.