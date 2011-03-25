Під час пожежі загинули діти та їхня бабуся
14:57, 25 березня 2011Новини регіонів
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На Волині під час пожежі загинули двоє дітей та їх бабуся.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Волинській області.
Трагедія сталася напередодні у селі Ворокомле Камінь-Каширського району. Загиблим дітям було 4 та 10 років.
Ще двоє людей - мати дітей та сусід, який рятував потерпілих, - постраждали від вогню і їх у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.
Причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працює оперативна група Управління МНС у Волинській області.
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