У Києві пройде Міжнародний екологічний форум

19-21 квітня в Києві, в Міжнародному виставковому центрі, пройде Міжнародний екологічний форум «Навколишнє середовище для України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що цей форум стане «головною екологічною подією року».

У ході заходу обговорюватимуться головні проблеми охорони навколишнього середовища та шляхи їх вирішення, а також буде представлено найкращі розробки й досягнення в екологічній сфері.

«Вже сьогодні можна говорити, що порівняно з минулим роком, масштаби форуму зростуть більш ніж у два рази. Це стосується й виставкових площ, й кількості конференцій. А це говорить про те, що ми на правильному шляху. Тема покращення стану навколишнього середовища в суспільстві зараз дуже актуальна», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що актуальність екологічних проблем збільшилася після трагедії в Японії.

«Події в Японії довели, наскільки крихким є екологічний баланс у будь-якому місці планети. У цих умовах Президент і уряд ставлять перед нами завдання - докласти максимальні зусилля, щоб в Україні люди були спокійні за завтрашній день», - зазначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він упевнений, що Міжнародний екологічний форум стане центральним майданчиком для консолідації зусиль України та її іноземних партнерів для покращення стану навколишнього середовища.