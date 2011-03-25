У Києві призначено нового керівника КП «Фармація»

Олександр ГУДЗЕНКО

Новим генеральним директором комунального підприємства «Фармація» у Києві призначено Олександра ГУДЗЕНКА. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, його представив сьогодні під час розширеної апаратної наради КМДА голова міськадміністрації Олександр ПОПОВ. Він побажав О.ГУДЗЕНКУ плідної та результативної роботи. До призначення на посаду генерального директора КП «Фармація» О.ГУДЗЕНКО працював заступником міністра охорони здоров’я України. До цього КП “Фармація” очолювала Лариса ЖЕЛЕЗНЬОВА.

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