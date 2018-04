У Києві створено Міжнародну організацію “Дерматологи - дітям”

У Києві презентовано новостворену Міжнародну громадську організацію “Дерматологи - дітям”.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН співзасновник цієї організації, доцент кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Людмила ДЕРЕВ’ЯНКО, ідея створення в Україні першої неурядової неприбуткової організації з метою допомоги дітям з дерматологічними хворобами виникла давно, але для її реалізації потрібен був деякий час і допомога колег-дерматологів з інших країн.

За її словами, важливого значення набуло сприяння і допомога Шведського товариства дерматологів (the Swedish Society for Dermatology and Venereology”). З 2006 року Шведське товариство дерматологів підтримує євроустремління українських дерматологів, запрошує до участі в конференціях в Ризі, Вільнюсі, Ґетеборзі, Стокгольмі (у 2008 році в Ґетеборзі відбулась конференція з дитячої дерматовенерології).

Метою створення МГО “Дерматологи - дітям” є надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дітям з рідкісними важкими дерматологічними захворюваннями, які потребують мультидисциплінарного підходу. В межах організації діятимуть окремі групи або центри, що об’єднуватимуть хворих на певні рідкісні та важки дерматологічні хвороби. Так, зокрема, в організації створено центр Дебра-Україна, що об’єднує хворих на рідкісну хворобу шкіри під назвою бульозний епідермоліз.

Іншими цілями та завданнями організації є проведення науково-практичних конференцій для лікарів, підтримка наукових досліджень стосовно профілактики, діагностики та лікування шкірних та венеричних захворювань у дітей, розробка освітніх сайтів для батьків та лікарів, збір коштів на лікування дітей з важкими дерматозами.

З метою збору коштів для лікування дітей засновники організації планують проводити мистецькі акції, участь в яких вже дали згоду кілька митців.