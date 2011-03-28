В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні

В Одесі сьогодні вночі сталася пожежа у двохповерховій будівлі обласної психіатричної лікарні №1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі згоріло та розібрано 150 м кв. дерев’яних конструкцій покрівлі.

Підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС у складі десяти відділень пожежу ліквідовано.

В ході гасіння пожежі було виведено та переведено до іншого корпусу 48 пацієнтів. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.