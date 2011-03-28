Чернігівщина: затверджено обласну програму "Цукровий діабет"

Чернігівська обласна рада затвердила обласну програму "Цукровий діабет" на 2011-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати погодилися із запропонованим проектом рішення одноголосно.

За інформацією фахівців Управління охорони здоров`я Чернігівської ОДА, в регіоні станом на початок року було зареєстровано понад 23,3 тис. хворих на цукровий діабет, що становить 2,4% населення, із них 4612 хворих – інсулінозалежні. Разом з тим кількість людей, у яких не діагностовано цукровий діабет, за підрахунками медиків, у 3-4 рази більша.

Метою обласної Програми є зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.

Забезпечити виконання Програми має Чернігівська обласна державна адміністрація. Її фінансування здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених на охорону здоров`я в обласному бюджеті, районних і міст обласного значення бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Власне обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

Цього року на виконання Програми "Цукровий діабет" з обласного бюджету передбачається спрямувати 12 млн. грн., а загальний обсяг коштів за 5 років має перевищити 70 млн. грн.