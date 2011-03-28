Херсонщина: через вибух газу жінка одержала опіки половини тіла

У Херсонській області через вибух газу жінка одержала опіки половини тіла.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 27 березня у смт Новотроїцьке на кухні однокімнатної квартири, розташованої на 4-му поверсі будинку. Господиня квартири (1954 р. н.) через необережність відкрила конфорку газової духовки, внаслідок чого через певний час стався вибух.

Жінка одержала опіки 50% тіла, її було доставлено до хірургічного відділення Новотроїцької районної лікарні. Стан постраждалої - середньої тяжкості.